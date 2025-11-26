Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
X2MA_BBx3_Cloud - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 14
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Un canaleBollinger Bands® realizzato nello stile DRAW_FILLING con uno sfondo colorato, che lo rende più visibile in molte situazioni.
Parametri di ingresso:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Primo metodo di mediazione input int Length1=100; // Profondità del primo smoothing input int Phase1=15; // Primo parametro di mediazione input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Secondo metodo di mediazione input int Length2=20; // Profondità della seconda media input int Phase2=100; // Secondo parametro di lisciatura input int BandsPeriod=100; // Periodo di mediazione BB input double BandsDeviation = 2.0; // Numero di deviazioni input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Costante di prezzo input int Shift=0; // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre input int PriceShift=0; // Spostamento verticale dell'indicatore in punti
L'indicatore utilizza una media mobile universale con due medie e la possibilità di selezionare ciascuna di queste medie tra decine di opzioni possibili come linea media:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/738
Versione MT5 dell'indicatore https://www.mql5.com/ru/code/25465Script con funzioni di esempio per la creazione di oggetti grafici
Lo script fornisce un insieme di funzioni per la creazione di tutti gli oggetti grafici standard da utilizzare nei propri sviluppi. Le funzioni presentate nello script possono essere utilizzate "così come sono" o modificate in base alle proprie esigenze.
Un piccolo esempio di calcolo del frattale di Mandelbrot in OpenCL, che accelera notevolmente il calcolo rispetto all'implementazione software di circa 100 volte.Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Sidus
Modulo di segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale di apertura delle posizioni è la comparsa della freccia colorata dell'indicatore Sidus.