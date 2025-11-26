CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

X2MA_BBx3_Cloud - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
14
Valutazioni:
(18)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
x2ma_bbx3_cloud.mq5 (13.08 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Un canaleBollinger Bands® realizzato nello stile DRAW_FILLING con uno sfondo colorato, che lo rende più visibile in molte situazioni.

Parametri di ingresso:

//+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA// Primo metodo di mediazione
input int Length1=100;                    // Profondità del primo smoothing 
input int Phase1=15;                      // Primo parametro di mediazione
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Secondo metodo di mediazione
input int Length2=20;                     // Profondità della seconda media 
input int Phase2=100;                     // Secondo parametro di lisciatura
input int BandsPeriod=100;                // Periodo di mediazione BB
input double BandsDeviation = 2.0;        // Numero di deviazioni
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Costante di prezzo
input int Shift=0;                        // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre
input int PriceShift=0;                   // Spostamento verticale dell'indicatore in punti

L'indicatore utilizza una media mobile universale con due medie e la possibilità di selezionare ciascuna di queste medie tra decine di opzioni possibili come linea media:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Indicatore X2MA_BBx3_Cloud

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/738

Linee di tendenza orizzontali Linee di tendenza orizzontali

Versione MT5 dell'indicatore https://www.mql5.com/ru/code/25465

Script con funzioni di esempio per la creazione di oggetti grafici Script con funzioni di esempio per la creazione di oggetti grafici

Lo script fornisce un insieme di funzioni per la creazione di tutti gli oggetti grafici standard da utilizzare nei propri sviluppi. Le funzioni presentate nello script possono essere utilizzate "così come sono" o modificate in base alle proprie esigenze.

Test OpenCL Test OpenCL

Un piccolo esempio di calcolo del frattale di Mandelbrot in OpenCL, che accelera notevolmente il calcolo rispetto all'implementazione software di circa 100 volte.

Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Sidus Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Sidus

Modulo di segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale di apertura delle posizioni è la comparsa della freccia colorata dell'indicatore Sidus.