X2MA_BBx3_Cloud

DRAW_FILLINGスタイルで作成されもっと目立つように色付きの背景として表示されるボリンジャーバンド®。

入力パラメータは下記の通りです。

input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input int Length1= 100 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input int Length2= 20 ; input int Phase2= 100 ; input int BandsPeriod= 100 ; input double BandsDeviation = 2.0 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

指標の中央線は2つの平均化を使用したユニバーサル平滑化で構築されており、バリアントのダースからそれぞれの平均化を選択する可能性を持ちます。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - JMA適応平均 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase1およびPhase2パラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。