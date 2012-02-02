CodeBaseРазделы
Индикаторы

X2MA_BBx3_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
3269
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Канал Боллинджера (Bollinger Bands ®), выполненный в стиле DRAW_FILLING в виде цветного фона, что во многих ситуациях делает его более наглядным.

Входные параметры:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA// Метод первого усреднения
input int Length1=100;                    // Глубина первого сглаживания                    
input int Phase1=15;                      // Параметр первого усреднения
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Метод второго усреднения
input int Length2=20;                     // Глубина второго усреднения 
input int Phase2=100;                     // Параметр второго сглаживания
input int BandsPeriod=100;                // Период усреднения BB
input double BandsDeviation = 2.0;        // Количество отклонений
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Ценовая константа
input int Shift=0;                        // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0;                   // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах

В качестве средней линии в индикаторе использован универсальная скользящая средняя с двумя усреднениями и возможностью выбора каждого из этих усреднений из десятка возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор X2MA_BBx3_Cloud

