X2MA_BBx3_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
- 3269
Канал Боллинджера (Bollinger Bands ®), выполненный в стиле DRAW_FILLING в виде цветного фона, что во многих ситуациях делает его более наглядным.
Входные параметры:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Метод первого усреднения input int Length1=100; // Глубина первого сглаживания input int Phase1=15; // Параметр первого усреднения input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Метод второго усреднения input int Length2=20; // Глубина второго усреднения input int Phase2=100; // Параметр второго сглаживания input int BandsPeriod=100; // Период усреднения BB input double BandsDeviation = 2.0; // Количество отклонений input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
В качестве средней линии в индикаторе использован универсальная скользящая средняя с двумя усреднениями и возможностью выбора каждого из этих усреднений из десятка возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Класс CBandsOnArray предназначен для расчета полос Боллинджера (Bollinger Bands ®, BB) по индикаторному буферу.
