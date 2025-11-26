당사 팬 페이지에 가입하십시오
볼린저 밴드 ® 채널은 컬러 배경으로 DRAW_FILLING 스타일로 만들어져 여러 상황에서 시각적으로 더욱 돋보이게 합니다.
입력 매개변수:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // 첫 번째 평균화 방법 input int Length1=100; // 첫 번째 스무딩의 깊이 input int Phase1=15; // 첫 번째 평균화 매개변수 input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // 두 번째 평균화 방법 input int Length2=20; // 두 번째 평균화 깊이 input int Phase2=100; // 두 번째 평활화 매개변수 input int BandsPeriod=100; // 평균 기간 BB input double BandsDeviation = 2.0; // 편차 수 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 가격 상수 input int Shift=0; // 표시기를 가로로 막대로 이동하기 input int PriceShift=0; // 포인트 단위로 표시기의 수직 이동
이 인디케이터는 두 개의 평균이 있는 범용 이동평균을 사용하며, 수십 개의 가능한 옵션 중에서 각 평균을 평균선으로 선택할 수 있습니다:
- SMA - 단순이동평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
Phase1 및 Phase2 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
