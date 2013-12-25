X2MA_BBx3_Cloud

请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
布林带 ® 以 DRAW_FILLING 风格创建，并带有背景颜色，更便于观察。
输入参数:
//+-----------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // 第一 平滑 方法 input int Length1=100; // 第一平滑深度 input int Phase1=15; // 第一 平滑 parameter input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // 第二 平滑 方法 input int Length2=20; // 第二 平滑 深度 input int Phase2=100; // 第二平滑参数 input int BandsPeriod=100; // 布林带 平滑 周期 input double BandsDeviation = 2.0; // 背离数量 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 适用价格 input int Shift=0; // 指标水平位移柱线数 input int PriceShift=0; // 指标垂直位移点数
本指标中线以两种平滑均线构成，并且平滑算法可从一打可能版本中选择:
- SMA - 简单移动平均;
- EMA - 指数移动平均;
- SMMA - 平滑移动平均;
- LWMA - 线性加权移动平均;
- JJMA - JMA 自适应平均;
- JurX - 超线性平滑;
- ParMA - 抛物线平滑;
- T3 - Tillson 多指数平滑;
- VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
- AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法
应该指出的是 Phase1 和 Phase2 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/738
3XMA_Iсhimoku
本指标类似 Ichimoku Kinko Hyo 的创建和使用原理。XMA_Ichimoku
均线计算算法等同于 Ichimoku Kinko Hyo。
X2MA_KLx3_Cloud
显示带有背景颜色的 Keltner 通道。UltraCCI
这个指标是基于 CCI (商品通道指数) 分析和它的多个信号线趋势方向。