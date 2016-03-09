CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

PChannel_m - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
1155
Ranking:
(4)
Publicado:
PChannel.mq4 (2.93 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: no especifica.

Tipo clásico de canales.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7170

4MAs Trend 4MAs Trend

Indicator de tendencias 4MAs.

Tres Colores Tres Colores

Ejemplo: Desplazar indicador promedio de llenado por diferentes colores

Fibo DIN alto Fibo DIN alto

Una de las versiones del canal DiNapoli.

wlxBWACsig wlxBWACsig

El indicador muestra los puntos de entrada según el indicador CA.