Indicadores

VolumeMA - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
1216
Ranking:
(3)
Publicado:
volumeMA.mq4 (6.73 KB) ver
Descargar ZIP
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor: Modificado por Ront

Volumen con Media Móvil Costumizado.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7193

