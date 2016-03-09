CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Maloma 4 vicont 1-2-3 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
979
Ranking:
(2)
Publicado:
1-3-6.mq4 (11.38 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: maloma

Indicador Maloma 4 vicont 1-2-3.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7153

# i Intra Day # i Intra Day

Indicator Intra Day.

MTF CCI MTF CCI

Indicador CCI de MTF.

i-FractalsEx i-FractalsEx

Indicador de fractales con la característica de periodo cortumizado

Tres Colores Tres Colores

Ejemplo: Desplazar indicador promedio de llenado por diferentes colores