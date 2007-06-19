CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-FractalsEx - индикатор для MetaTrader 4

Входные параиетры:

extern int Fr.Period = 6; -  6 баров до и 6 баров после текущей вершины определяет фрактал
extern int MaxBars = 500; - максимальное количество баров для увеличения производительности

i-FractalsEx

