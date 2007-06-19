i-FractalsEx

Индикатор индексов валют с возможностью расчета CCI, RSI, Momentum, MACD и Stochastic.

Скрипт для подготовки "минуток" с forexite.com к импорту в МТ4

Простой индикатор, демонстрирующий общий принцип отображения нескольких индикаторов с разных таймфреймов в одном окне