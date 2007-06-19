Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-FractalsEx - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7846
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Входные параиетры:
i-FractalsEx
extern int Fr.Period = 6; - 6 баров до и 6 баров после текущей вершины определяет фрактал extern int MaxBars = 500; - максимальное количество баров для увеличения производительности
i-FractalsEx
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7157
Индикатор индексов валют
Индикатор индексов валют с возможностью расчета CCI, RSI, Momentum, MACD и Stochastic.Расчет 3-ей волны Эллиота
Скрипт для расчета третьей волны Эллиота
Импорт "минуток" с forexite.com
Скрипт для подготовки "минуток" с forexite.com к импорту в МТ4Несколько зигзагов в одном окне
Простой индикатор, демонстрирующий общий принцип отображения нескольких индикаторов с разных таймфреймов в одном окне