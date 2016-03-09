CodeBaseSecciones
Indicadores

4MAs Trend - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
935
Ranking:
(3)
Publicado:
4MAs_Trend.mq4 (3.36 KB) ver
Autor: no especificado.

Indicador de tendencia 4MAs.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7161

