無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-FractalsEx - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1282
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力引数：
i-FractalsEx
extern int Fr.Period = 6; - 現在値からの6本のバーと現在地までの6本のバーがフラクタルで指定される extern int MaxBars = 500; - 生産性を上げる為のバー数の最大値
i-FractalsEx
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7157
Maloma 4 vicont 1-2-3
インディケータMaloma 4 vicont 1-2-3# i Intra Day
インディケータIntra Day
4MAs Trend
インディケータ4MAs TrendPChannel_m
代表的なチャネルインディケータです。