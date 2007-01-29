Ставь лайки и следи за новостями
i-Breakeven - индикатор для MetaTrader 4
- 7422
Индикатор собирает и группирует информацию по открытым сделкам. Полезен тем, кто любит доливки и Мартингейл.
Для каждой из групп ордеров показывает:
- Текущий уровень эквити.
- Расчетный уровень безубыточности.
Расчетные данные отображаются графически в удобном для трейдера виде. Имеется гибкая система настроек.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7106
