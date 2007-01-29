CodeBaseРазделы
i-Breakeven - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор собирает и группирует информацию по открытым сделкам. Полезен тем, кто любит доливки и Мартингейл.

Для каждой из групп ордеров показывает:

  1. Текущий уровень эквити.
  2. Расчетный уровень безубыточности.

Расчетные данные отображаются графически в удобном для трейдера виде. Имеется гибкая система настроек.

i-Breakeven

