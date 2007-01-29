i-Breakeven

Индикатор позволяет автоматически находить экстремумы и по ним строить канал в соответствии с правилами построения каналов, описанными В. Баришпольцем в статье "Forex для начинающих, часть 2. П.14 Тактика скользящих каналов (СК)" .

Советник 20PRExp-3 основан на системе прорыва волантильности внутри дня. Добавлены фильтры обьёма и Stochastik. Стратегия выхода:трейлинг-стоп, скользящие стопы.