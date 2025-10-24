CodeBaseSections
ZigZag sur les fractales VininI_FractalsTrend - indicateur pour MetaTrader 5

Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
65
Note:
(19)
Publié:
Auteur réel :

Vinin

Un ZigZag construit à l'aide de fractales.

Les fractales sont utilisées pour rechercher les pics et les creux du ZigZag. Grâce à cela, l'indicateur fonctionne beaucoup plus rapidement que le ZigZag standard.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase sur mql4.com le 27.04.2011.

VininI_FractalsTrend indicator

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/704

