Auteur réel :

Vinin

Un ZigZag construit à l'aide de fractales.

Les fractales sont utilisées pour rechercher les pics et les creux du ZigZag. Grâce à cela, l'indicateur fonctionne beaucoup plus rapidement que le ZigZag standard.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase sur mql4.com le 27.04.2011.