ZigZag sur les fractales VininI_FractalsTrend - indicateur pour MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Auteur réel :
Vinin
Un ZigZag construit à l'aide de fractales.
Les fractales sont utilisées pour rechercher les pics et les creux du ZigZag. Grâce à cela, l'indicateur fonctionne beaucoup plus rapidement que le ZigZag standard.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase sur mql4.com le 27.04.2011.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/704
