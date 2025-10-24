Unisciti alla nostra fan page
ZigZag sui frattali VininI_FractalsTrend - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 6
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Autore reale:
Vinin
Uno ZigZag costruito utilizzando i frattali.
Quando si cercano i picchi e le depressioni dello ZigZag, si utilizzano i frattali. Grazie a ciò, l'indicatore funziona molto più velocemente dello ZigZag standard.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 27.04.2011.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/704
