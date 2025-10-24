실제 작성자:

Vinin

프랙탈을 사용해 만든 지그재그입니다.

지그재그의 최고점과 최저점을 검색할 때 프랙탈이 사용됩니다. 덕분에 이 인디케이터는 표준 지그재그보다 훨씬 빠르게 작동합니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2011.04. 27에 mql4.com의 CodeBase에 게시되었습니다.