코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

프랙탈의 지그재그 VininI_FractalsTrend - MetaTrader 5용 지표

Vinin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
4
평가:
(19)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

Vinin

프랙탈을 사용해 만든 지그재그입니다.

지그재그의 최고점과 최저점을 검색할 때 프랙탈이 사용됩니다. 덕분에 이 인디케이터는 표준 지그재그보다 훨씬 빠르게 작동합니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2011.04. 27에 mql4.com의 CodeBase에 게시되었습니다.

VininI_FractalsTrend 인디케이터

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/704

XdinMA XdinMA

주기가 다른 두 개의 다른 이동 평균을 가장 간단한 대수 조합으로 구한 이동 평균입니다.

IncTrixOnArray IncTrixOnArray

CTrixOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 TRIX(삼중 지수 평균, TRIX) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.

Linear Regression Line (apply to) Linear Regression Line (apply to)

다른 지표에 적용할 수 있는 옵션이 있는 선형 회귀선

Linear Regression Line Linear Regression Line

선형 회귀 라인