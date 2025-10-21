당사 팬 페이지에 가입하십시오
뇌트렌드_HTF_신호 표시기는 입력 매개변수에 정의된 뇌트렌드1 및 뇌트렌드2 표시기의 마지막 막대 수로부터 추세 방향을 일련의 그래픽 개체 형태로 표시하며, 색상에 따라 추세 방향이 결정됩니다.
빨간색은 하락 추세의 신호를, 보라색은 상승 추세의 신호를 나타냅니다. 회색은 추세 신호가 없음을 나타냅니다. 마름모는 브레인트렌드1 인디케이터, 원은 브레인트렌드2 인디케이터의 신호입니다.
인디케이터의 입력 매개변수입니다:
지표가 계산되는 기간과 금융 자산의 이름은 해당 지표 입력 변수를 사용하여 변경할 수 있습니다. 입력 변수 Symbol_(금융 자산)의 값이 비어 있으면 현재 차트 상품이 금융 자산으로 사용됩니다.
모든 입력 변수는 크게 두 그룹으로 나눌 수 있습니다:
- 뇌트렌드1 및 뇌트렌드2 지표의 입력 매개변수, 필요한 설명은 뇌트렌드1 및 뇌트렌드2 지표 자체 전용 페이지에 나와 있습니다:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // 금융 자산 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 지표 계산 기간 input int ATR_Period=7; // ATR 기간 input int STO_Period=9; // 확률적 기간 input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // 평균화 방법 input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // 가격 계산 방법
- 지표의 시각적 표시를 위해 필요한 BrainTrend_HTF_Signal 지표의 입력 매개변수입니다:
//---- 표시기의 시각적 표시 설정 input string Symbols_Sirname="BrainTrend_Label_"; // 표시기 레이블 이름 input uint BarTotal=4; // 표시할 막대 개수 input color UpSymbol_Color=BlueViolet; // 성장 심볼의 색상 input color FlSymbol_Color=Gray; // 플랫 심볼 색상 input color DnSymbol_Color=Red; // 가을 심볼의 색상 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 표시기 이름의 색상 input uint Symbols_Size=34; // 신호 문자 크기 input uint Font_Size=15; // 표시기 이름 글꼴 크기 input int Xn=0; // 이름을 가로로 이동 input int Yn=-60; // 이름을 세로로 이동 input bool ShowIndName=true; // 표시기 이름 표시 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 위치 각도 input uint X_=0; // 수평 오프셋 input uint Y_=30; // 수직 오프셋
하나의 차트에 여러 개의 BrainTrend_HTF_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우, 각 인디케이터에는 고유한 문자열 변수 Symbols_Sirname(인디케이터 레이블 이름) 값이 있어야 합니다.
인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_terminal_folder\MQL5\Indicators 폴더에 BrainTrend1 및 BrainTrend2 인디케이터의 컴파일된 파일을 사용할 수 있어야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/691
