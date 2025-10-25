Unisciti alla nostra fan page
La classe CCHOOnArray è destinata al calcolo dell'indicatoreChaikin Volatility(CHV) mediante buffer di indicatori.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:
- int aVPeriod - il periodo principale dell'indicatore;
- int aSmPeriod - periodo di lisciatura dell'intervallo;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di lisciatura dell'intervallo.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aDataHigh[] - buffer con i dati High per il calcolo dell'indicatore;
- double aDataLow[] - buffer con i dati Low per il calcolo dell'indicatore;
- double & aR[], - buffer ausiliario intermedio;
- double & aRS[] - buffer ausiliario intermedio;
- double & aCHV[] - buffer con il valore calcolato.
Metodi aggiuntivi:
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore.
Il file Test_CHVOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CCHVOnArray. Il file IncCHVOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
L'indicatore Chaikin Volatility (CHV) tiene conto delle variazioni dello spread tra i prezzi massimi e minimi. Determina il valore della volatilità in base all'ampiezza dell'intervallo tra il massimo e il minimo. A differenza dell'Average True Range, l'indicatore Chaikin non tiene conto dei gap.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/671
