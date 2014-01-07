El indicador Chaikin Volatility (Volatilidad de Chaikin) calcula la diferencia entre los precios máximos y mínimos.



Interpreta el valor de la volatilidad basándose en la amplitud que existe entre el máximo y el mínimo. A diferencia del Average True Range, el indicador de Chaikin no tiene en cuenta los gaps (huecos).

Según la interpretación de Chaikin, un incremento del volumen en un espacio de tiempo relativamente corto significa que el precio se acerca a su mínimo (como cuando se venden los valores en un estado de pánico), mientras que una disminución de la volatilidad durante un periodo de tiempo largo indica que el precio está en el pico (por ejemplo, cuando se dan las condiciones que caracterizan a los mercados alcistas maduros).

Se recomienda utilizar Medias Móviles y Envelopes (canales de medias móviles) para confirmar las señales del indicador de Chaikin.



Cuando el precio se aleja de la nueva cima y el mercado se vuelve plano, entonces aparece un pico en el indicador.

Un mercado plano implica una volatilidad baja. Sin embargo, el fin de un movimiento lateral no determina necesariamente un aumento significativo en la volatilidad.

La volatilidad crece cuando el precio se incrementa por encima del máximo anterior.

El indicador Chaikin sigue creciendo hasta que el precio alcanza un nuevo pico.

Una disminución rápida de la volatilidad significa que el movimiento se está desacelerando y que es posible un rollback.

Indicador Chaikin Volatility



Cálculo:



H-L (i) = HIGH (i) - LOW (i)

H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10)

CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100



donde:

