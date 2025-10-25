CCHOOnArray 클래스는인디케이터 버퍼에 의한차이킨 변동성(CHV) 인디케이터를 계산하기 위한 클래스입니다.

애플리케이션:

인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개변수와 함께 Init() 메서드가 호출됩니다:

int aVPeriod - 인디케이터의 주 주기;

- 인디케이터의 주 주기; int aSmPeriod - 범위 평활화 기간;

- 범위 평활화 기간; ENUM_MA_METHOD aMethod - 범위 평활화 방법.

인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼; double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼; double & aR[], - 중간 보조 버퍼;

- 중간 보조 버퍼; double & aRS[] - 중간 보조 버퍼;

- 중간 보조 버퍼; double & aCHV[] - 계산된 값이 있는 버퍼.

추가 메서드

int BarsRequired() - 인디케이터를 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다;

인디케이터를 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

Test_CHVOnArray.mq5 파일은 CCHVOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncCHVOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

CHV(차이킨 변동성)인디케이터는 최대 가격과 최소 가격 사이의 스프레드 변화를 고려합니다. 최대값과 최소값 사이의 범위 폭을 기준으로 변동성 값을 결정합니다. 평균 실제 범위와 달리 차이킨 지표는 갭을 고려하지 않습니다.