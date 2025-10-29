당사 팬 페이지에 가입하십시오
CDemaOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 이중 지수 이동 평균 (DEMA) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.
응용 프로그램:
인디케이터의 OnInit () 함수에서 매개 변수가 있는 Init () 메서드가 호출됩니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 주기;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 스무딩 메서드.
지표의 OnCalculate() 함수에서는 다음 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 매개변수의 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터가 담긴 버퍼;
- double aM1[] - 계산을 위한 중간 버퍼;
- double aM2[] - 계산을 위한 중간 버퍼;
- double aDEMA[] - 계산된 인디케이터 값이 있는 버퍼.
- int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;
Test_DemaOnArray.mq5는 CDemaOnArray 클래스 사용 예제가 있는 인디케이터입니다. IncDemaOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함). 이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일에 있는 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.
이중 지수이동평균 (DEMA) 보조지표는 패트릭 멀로이가 개발하여 1994년 2월 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 잡지에 발표했습니다. 가격 계열을 평활화하도록 설계되었으며 금융상품의 가격 차트에 직접 적용됩니다. 또한 다른 지표의 값을 평활화하는 데 사용할 수도 있습니다.
