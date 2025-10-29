CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Librerie

IncDemaOnArray - libreria per MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(21)
Pubblicato:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) visualizza
incdemaonarray.mqh (2.74 KB) visualizza
\MQL5\Indicators\
test_demaonarray.mq5 (2.44 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

La classe CDemaOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Double Exponential Moving Average (DEMA ) utilizzando il buffer dell'indicatore.

Applicazione:

Il metodo Init () con i parametri viene richiamato nella funzione OnInit () dell'indicatore:

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i seguenti parametri:

  • const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
  • double aData[] - buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore;
  • double aM1[] - buffer intermedio per i calcoli;
  • double aM2[] - buffer intermedio per i calcoli;
  • double aDEMA[] - buffer con il valore calcolato dell'indicatore.
Metodi aggiuntivi:
  • int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
  • string Name() - restituisce una stringa con il nome dell'indicatore;

Test_DemaOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CDemaOnArray. Il file IncDemaOnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata). Questa classe richiede la classe CMAOnArray del file IncMAOnArray, che si trova qui.

L'indicatore tecnico Double Exponential Moving Average (DEMA) è stato sviluppato da Patrick Mulloy e pubblicato nel febbraio 1994 sulla rivista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". È progettato per smussare le serie di prezzi e si applica direttamente al grafico del prezzo di uno strumento finanziario. Inoltre, può essere utilizzato per smussare i valori di altri indicatori.

TestDemaOnArray

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/657

Root Mean Square Root Mean Square

Quadrato medio inferiore

MovingAverages.mqh Part II MovingAverages.mqh Part II

MovingAverages.mqh Parte II È disponibile una versione multi timeframe con colori per l'orientamento, per gli sviluppatori o per i trader profittevoli, gratuitamente. Sono disponibili anche altri indicatori multi timeframe.

DinapoliObiettivi_Completi DinapoliObiettivi_Completi

Questa variante dell'indicatore DinapoliTargets_Full è comoda perché può essere costruita per qualsiasi barra del grafico e consente di vedere il quadro completo del comportamento del mercato rispetto ai livelli dell'indicatore su ogni barra.

Efficienza frattale polarizzata Efficienza frattale polarizzata

L'efficienza frattale polarizzata è un indicatore tecnico che mostra l'efficienza dei prezzi di mercato nel momento attuale.