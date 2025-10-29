La classe CDemaOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Double Exponential Moving Average (DEMA ) utilizzando il buffer dell'indicatore.



Applicazione:



Il metodo Init () con i parametri viene richiamato nella funzione OnInit () dell'indicatore:

int aPeriod - periodo dell'indicatore;

- periodo dell'indicatore; ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di lisciatura.

Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i seguenti parametri:

const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate(); const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();

- variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate(); double aData[] - buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore;

- buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore; double aM1[] - buffer intermedio per i calcoli;

- buffer intermedio per i calcoli; double aM2[] - buffer intermedio per i calcoli;

- buffer intermedio per i calcoli; double aDEMA[] - buffer con il valore calcolato dell'indicatore.

int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;

- restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore; string Name() - restituisce una stringa con il nome dell'indicatore;

Metodi aggiuntivi:

Test_DemaOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CDemaOnArray. Il file IncDemaOnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata). Questa classe richiede la classe CMAOnArray del file IncMAOnArray, che si trova qui.

L'indicatore tecnico Double Exponential Moving Average (DEMA) è stato sviluppato da Patrick Mulloy e pubblicato nel febbraio 1994 sulla rivista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". È progettato per smussare le serie di prezzi e si applica direttamente al grafico del prezzo di uno strumento finanziario. Inoltre, può essere utilizzato per smussare i valori di altri indicatori.