IncTrixOnArray - libreria per MetaTrader 5
La classe CTrixOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore TRIX(Triple Exponential Average, TRIX) utilizzando il buffer dell'indicatore.
Applicazione:
Il metodo Init () con parametri viene richiamato nella funzione OnInit () dell'indicatore:
- int aPeriod - periodo dell'indicatore;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - metodo di lisciatura.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double aData[] - buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore;
- double aM1[] - buffer intermedio per i calcoli;
- double aM2[] - buffer intermedio per i calcoli;
- double aM3[] - buffer intermedio per i calcoli;
- double aTrix[] - buffer con il valore calcolato dell'indicatore.
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore;
Test_TrixOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CTrixOnArray. Il file IncTrixOnArray deve trovarsi nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata). Questa classe richiede la classe CMAOnArray del file IncMAOnArray, che si trova qui.
L'indicatore tecnico Triple Exponential Average (TRIX) è stato sviluppato da Jack Hutson come oscillatore delle condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Può essere utilizzato anche come indicatore di momentum. Il triplo smoothing serve a eliminare le componenti cicliche nei movimenti di prezzo con un periodo inferiore a quello dell'indicatore TRIX.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/655
