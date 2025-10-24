L'obiettivo è quello di mostrare un codice che mostri il calcolo dell'ATR con lo smoothing di Wilder.

Questo codice non ricalca iatr() perché iatr() o questo codice è una versione più moderna. Questo codice utilizza uno smoothing originale, una sorta di SMA e non uno smoothing più selvaggio. L'analisi dei due smoothing può suggerire opportunità altrove