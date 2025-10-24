당사 팬 페이지에 가입하십시오
IncTrixOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
CTrixOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 TRIX(삼중 지수 평균, TRIX) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.
애플리케이션:
매개 변수가 있는 Init () 메서드는 인디케이터의 OnInit () 함수에서 호출됩니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 주기;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 스무딩 메서드.
인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터가 담긴 버퍼;
- double aM1[] - 계산을 위한 중간 버퍼;
- double aM2[] - 계산을 위한 중간 버퍼;
- double aM3[] - 계산을 위한 중간 버퍼;
- double aTrix[] - 계산된 인디케이터 값을 담은 버퍼.
- int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;
Test_TrixOnArray.mq5는 CTrixOnArray 클래스 사용 예제가 있는 인디케이터입니다. IncTrixOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함). 이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일의 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.
기술 지표인 삼중 지수 평균(TRIX)은 잭 허슨이 과매수 및 과매도 조건의 오실레이터로 개발한 것입니다. 모멘텀 지표로도 사용할 수 있습니다. 트리플 스무딩은 TRIX 지표 기간보다 짧은 주기로 가격 변동에서 주기적 요소를 제거하는 역할을 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/655
