라이브러리

IncTrixOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리

Dmitry Fedoseev
조회수:
4
평가:
(17)
게시됨:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) 조회
inctrixonarray.mqh (2.97 KB) 조회
\MQL5\Indicators\
test_trixonarray.mq5 (2.53 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

CTrixOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 TRIX(삼중 지수 평균, TRIX) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.

애플리케이션:

매개 변수가 있는 Init () 메서드는 인디케이터의 OnInit () 함수에서 호출됩니다:

인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:

  • const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;
  • double aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터가 담긴 버퍼;
  • double aM1[] - 계산을 위한 중간 버퍼;
  • double aM2[] - 계산을 위한 중간 버퍼;
  • double aM3[] - 계산을 위한 중간 버퍼;
  • double aTrix[] - 계산된 인디케이터 값을 담은 버퍼.
추가 메서드
  • int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
  • string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;

Test_TrixOnArray.mq5는 CTrixOnArray 클래스 사용 예제가 있는 인디케이터입니다. IncTrixOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함). 이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일의 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.

기술 지표인 삼중 지수 평균(TRIX)은 잭 허슨이 과매수 및 과매도 조건의 오실레이터로 개발한 것입니다. 모멘텀 지표로도 사용할 수 있습니다. 트리플 스무딩은 TRIX 지표 기간보다 짧은 주기로 가격 변동에서 주기적 요소를 제거하는 역할을 합니다.

CTrixOnArray 클래스 사용 예시

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/655

