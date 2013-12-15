加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
在本指标中，均线值借助 NRTR 算法 (Nick Rypock 反向尾随) 被纠正。自动交易程序 GODZILLA 获得了 自动交易冠军赛 2006 第三名，它是突破交易系统，基于本指标开发。
平滑算法可由十种可能版本中选择:
- SMA - 简单移动平均;
- EMA - 指数移动平均;
- SMMA - 平滑移动平均;
- LWMA - 线性加权移动平均;
- JJMA - JMA 自适应平均;
- JurX - 超线性平滑;
- ParMA - 抛物线平滑;
- T3 - Tillson 多指数平滑;
- VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
- AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法
应该指出的是 Phase1 和 Phase2 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // 第一个平滑方法 input int Length1=12; // 第一个平滑深度 input int Phase1=15; // 第一个平滑参数 //---- 对于 JJMA Phase1 变化范围 -100 ... +100 影响过渡处理的品质; //---- 对于 VIDIA Phase1 是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均线周期 input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // 第二个平滑方法 input int Length2= 5; // 第二个平滑深度 input int Phase2=15; // 第二个平滑参数 //---- 对于 JJMA Phase2 变化范围 -100 ... +100 影响过渡处理的品质; //---- 对于 VIDIA Phase2 是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均线周期 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 价格常量 /* 指标计算执行在这些价格 (1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPLE, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */ input uint Step=30; // 横盘振荡大小 //---- 这个参数决定了判断横盘振荡的大小(数字离散程度点数) input uint Max_DEV=55; // 价格自 X2MA 的偏离不会改变平均值 input int Shift=0; // 指标水平位移柱线数 input int PriceShift=0; // 指标垂直位移点数
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/573
非趋势价格振荡器 (DPO) 显示市场超买 / 超卖状态，也可用于获取买入 / 卖出信号。LeManTrend
LeManTrend 判断趋势位置，基于当前价格和三个周期的最高、最低价。
本指标是基于比较工作在不同时间帧的 JJRSX 振荡器信号和 XMA 均线 - 当前 (图表时间帧) 和较高的一个。JFatlAcceleration_HTF
本指标在一个较小的时间帧里，显示价格在大时间帧中的 JFatlAcceleration 加速方向。