X2MA NRTR - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 926
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このインディケータでは、移動平均の値がNRTR （Nick Rypock Trailing Reverse）アルゴリズムのヘルプで補正されています。
Automated Trading Championship 2006で三位だったGODZILLAのエキスパートアドバイザーはこのインディケータの測定値を使用して開発されたブレイクアウト取引システムに基づいています。
平滑化アルゴリズムは、10の可能なバージョンの中から選択することができます。
- SMA - 単純移動平均
- EMA - 指数移動平均
- SMMA - 平滑化された移動平均
- LWMA - 線形加重移動平均
- JJMA - JMA適応平均
- JurX - ウルトラリニア平滑化
- ParMA - パラボリック平滑化
- T3 - Tillsonの複数指数平滑化
- VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
- AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化
Phase1およびPhase2パラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります
インディケータの入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| インディケータの入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // 1番目の平滑化平均手法 input int Length1=12; // 1番目の平滑化の深さ input int Phase1=15; // 1番目の平滑化のパラメータ //---- JJMAではPhase1 は -100 ... +100 の範囲で変化し移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAではPhase1 はCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // 2番目の平滑化平均手法 input int Length2= 5; // 2番目の平滑化の深さ input int Phase2=15; // 2番目の平滑化のパラメータ //---- JJMAではPhase2 は -100 ... +100 の範囲で変化し移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAではPhase1 はCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 価格定数 /* インディケータの計算はその価格で行われている（1-CLOSE、2-OPEN、3-HIGH,、4-LOW、 5-MEDIAN、6-TYPICAL、7-WEIGHTED、8-SIMPLE、9-QUARTER、10-TRENDFOLLOW、11-0.5 * TRENDFOLLOW） */ input uint Step=30; // 平らな振動の大きさ //---- このパラメータはフラットとして知覚される振動の大きさを決定しする（ポイントでの離散デジタルピッチ) input uint Max_DEV=55; // 平均値を変更しないX2MAから価格のターミナル偏差 input int Shift=0; // バーでのインディケータの水平方向のシフト input int PriceShift=0; // ポイントでの垂直グリッドステップ
