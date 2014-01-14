Participe de nossa página de fãs
X2MA NRTR - indicador para MetaTrader 5
1545
Neste indicador os valores da média móvel são corrigidos com a ajuda do algoritmo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).
O Expert Advisor GODZILLA que ficou em terceiro lugar no Automated Trading Championship 2006 se baseia no sistema de rompimento desenvolvido com a utilização da leitura deste indicador.
É possível selecionar os algoritmos de suavização dentre as dez possíveis versões:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Parâmetros de entrada do Indicador
//+-----------------------------------+ //|Parâmetros de entrada do indicador | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Primeiro método de suavização input int Length1=12; // Primeira profundidade de suavização input int Phase1=15; // Primeiro parâmetro de suavização //---- para JJMA Phase1 varia em uma faixa de -100 ... +100 impactando na qualidade do processo transitório; //---- para VIDIA Phase1 é um período CMO, para AMA é um período de média móvel lenta input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Segundo método de suavização input int Length2= 5; // Segunda profundidade de suavização input int Phase2=15; // Segundo parâmetro de suavização //---- para JJMA Phase2 varia em uma faixa de -100 ... +100 impactando na qualidade do processo transitório; //---- para VIDIA Phase2 é um período CMO, para AMA é um período de média móvel lenta input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // constante de preço /* o cálculo do indicador é realizado no preço de (1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPLE, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */ input uint Step=30; // tamanho da oscilação lateralizada //---- este parâmetro determina o tamanho das oscilações percebidas como plano (discretização digital passo a passo em pontos) input uint Max_DEV=55; // desvio terminal de preço de X2MA que não altera o valor da média input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador em barras input int PriceShift=0; // deslocamento vertical do indicador em pontos
