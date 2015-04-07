CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_XPVT - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
979
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
exp_xpvt.mq5 (8.14 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.89 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
xpvt.mq5 (7.98 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Exp_XPVT baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador XPVT.

O sinal é formado quando uma barra de fechamento cruzou as linhas de sinal principal e do indicador.

Para um funcionamento correto do EA, coloque o arquivo do indicador XPVT.ex5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar o Expert Advisor com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit enquanto for abrir uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Resultado dos testes em 2013 no par USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2419

Exp_CronexRSI Exp_CronexRSI

O Exp_CronexRSI baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador CronexRSI.

Exp_CronexMFI Exp_CronexMFI

O Exp_CronexMFI baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador CronexMFI.

Exp_BlauHLM Exp_BlauHLM

Este sistema de comércio usa o oscilador BlauHLM.

Exp_JBrainTrend1Stop Exp_JBrainTrend1Stop

O EA Exp_JBrainTrend1Stop com base nos sinais do indicador NRTR JBrainTrend1Stop.