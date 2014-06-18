代码库部分
LOWEST_LOW_VALUE - MetaTrader 5脚本

此指标依据输入参数显示周期内的最小价格。

//+------------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="Price_LOWEST_LOW_VALUE_1";  // 级别名称
input string level_comment="Trigger level";          // 级别注释
input uint   level_period=5;                         // 级别搜索周期
input uint   level_start=0;                          // 开始柱线号码
input color level_color=clrRed;                      // 级别颜色
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;       // 触发线风格
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;                    // 触发线宽度
input bool Deletelevel=true;                         // 删除级别

图例 1. 指标 LOWEST_LOW_VALUE

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2296

