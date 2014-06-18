在同一图表中显示三条不同周期的 MFI (资金流指数) 振荡器。

此指标依据输入参数显示周期内的最大价格。

此指标依据输入参数显示周期内的最大价格，考虑到时间帧中的被搜索价格。

此指标依据输入参数显示周期内的最小价格，考虑到时间帧中的被搜索价格。