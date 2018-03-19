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Chande's DMI (Dynamic Momentum Index) - индикатор для MetaTrader 5
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Dynamic Momentum Index (DMI) — это RSI с изменяющимся периодом. При
использовании настроек по умолчанию период RSI колеблется от 3 до 30.
Изменчивость периода делает RSI более отзывчивым к кратковременным
движениям цены. Чем выше волатильность цены, тем меньше период.
Индикатор интерпретируется так же, как и RSI, но сигналы появляются
раньше.
DMI был разработан Тушаром Шанде и Стэнли Кроллом. Он описан в их книге "The New Technical Trader" (1994 г).
Эта версия повторяет оригинальную, описанную в "The New Technical Trader".
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20177
ZigZag separate — MetaTrader 5-версия "чудо-индикатора" для MetaTrader 4, который когда-то плавал по сети.Improve
Советник на базе двух iMA (Moving Average,MA) и одного iRSI (Relative Strength Index, RSI). Отслеживание виртуальной прибыли. Работа по двум символам.
Индикатор показывает оценку текущего состояния рынка на основании корреляции между тремя скользящими средними.McGinley Dynamic Indicator
McGinley Dynamic Indicator был разработан Джоном МакГинли и описан в журнале "Journal Of Technical Analysis" Ассоциации аналитиков рынка в 1991 году. Цель этого индикатора — устранить недостатки, найденные у обычных скользящих средних: например, гэпы и "пилу". Результат — индикатор, который следует за средней ценой инструмента и адаптируется к текущей скорости рынка.