Dynamic Momentum Index (DMI) — это RSI с изменяющимся периодом. При использовании настроек по умолчанию период RSI колеблется от 3 до 30. Изменчивость периода делает RSI более отзывчивым к кратковременным движениям цены. Чем выше волатильность цены, тем меньше период. Индикатор интерпретируется так же, как и RSI, но сигналы появляются раньше.



DMI был разработан Тушаром Шанде и Стэнли Кроллом. Он описан в их книге "The New Technical Trader" (1994 г).

Эта версия повторяет оригинальную, описанную в "The New Technical Trader".