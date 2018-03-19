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Индикаторы

Chande's DMI (Dynamic Momentum Index) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Dynamic Momentum Index (DMI) — это RSI с изменяющимся периодом. При использовании настроек по умолчанию период RSI колеблется от 3 до 30. Изменчивость периода делает RSI более отзывчивым к кратковременным движениям цены. Чем выше волатильность цены, тем меньше период. Индикатор интерпретируется так же, как и RSI, но сигналы появляются раньше.

DMI был разработан Тушаром Шанде и Стэнли Кроллом. Он описан в их книге "The New Technical Trader" (1994 г).

Эта версия повторяет оригинальную, описанную в "The New Technical Trader".

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20177

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ZigZag separate — MetaTrader 5-версия "чудо-индикатора" для MetaTrader 4, который когда-то плавал по сети.

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Советник на базе двух iMA (Moving Average,MA) и одного iRSI (Relative Strength Index, RSI). Отслеживание виртуальной прибыли. Работа по двум символам.

3 MAs Market 3 MAs Market

Индикатор показывает оценку текущего состояния рынка на основании корреляции между тремя скользящими средними.

McGinley Dynamic Indicator McGinley Dynamic Indicator

McGinley Dynamic Indicator был разработан Джоном МакГинли и описан в журнале "Journal Of Technical Analysis" Ассоциации аналитиков рынка в 1991 году. Цель этого индикатора — устранить недостатки, найденные у обычных скользящих средних: например, гэпы и "пилу". Результат — индикатор, который следует за средней ценой инструмента и адаптируется к текущей скорости рынка.