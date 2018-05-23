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在投资市场中，交易量是指一种证券（或者一组选定的证券，或者整个市场）在给定的时间段内交易的数量。在股票交易市场中，交易量通常报告为一天中的换手率。交易是以股票、债券、期权合约、期货合约和商品来衡量的。证券在较长时期内的平均交易量是该期间交易的总金额，除以该期间的长度。因此，平均交易量的计量单位是单位时间的股票，通常是每一个交易日。
当证券的价格改变时，交易量通常更高。有关公司财务状况、产品或计划的消息，无论是正面的还是负面的，通常会导致其股票的交易量暂时增加。交易量的变化可以使观察到的价格变动更为显著。股票的成交量更大，是市场流动性较高的指标。对于机构投资者来说，希望卖出一定数量的某股股票，流动性较低会迫使他们在较长时间内缓慢卖出股票，以避免因滑脱而造成的损失。
这个版本是一种规范化的版本 - 因为它把交易量显示为在选定期间内与平均交易量相比的百分比。
现在，使用 MetaTrader 5 您可以选择使用分时交易量或者实际交易量。百分比突破了平均交易量的时候，会用不同的颜色做标记。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20176
分形自适应移动平均技术指标 (FRAMA) 是由 John Ehlers 开发的，这个指标是基于指数移动平均的算法构建的，而平滑因数十根据当前价格序列的分形维度来计算的。FRAMA 的优点是可以跟随强的趋势变化，而在价格盘整的时候就变慢。独立 ZigZag
独立 ZigZag 是一个 MetaTrader 5 版本的指标，就像 MetaTrader 4 中的 wonder 指标一样在网格周围浮动。
动态动量指数 (Dynamic Momentum Index, DMI) 是 RSI 的一种变化形式。当使用默认数值时，RSI 对应数值是从3到30。变量时间段可以使 RSI 对短线变化反应更快，价格波动越大，时间段就越短。它可以与 RSI 使用同样的方法来解释，但是会更早地提供信号。McGinley 动态指标
McGinley 动态指标是由 John McGinley 开发的，并且他在1991年的市场技术联盟的技术分析杂志上做了简要介绍。这个指标的目的是解决传统均线中发现的缺陷，如价格分离和鞭锯。结果是一个显着的指标，遵循一个工具的平均价格，同时适应当前的市场速度。