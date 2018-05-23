在投资市场中，交易量是指一种证券（或者一组选定的证券，或者整个市场）在给定的时间段内交易的数量。在股票交易市场中，交易量通常报告为一天中的换手率。交易是以股票、债券、期权合约、期货合约和商品来衡量的。证券在较长时期内的平均交易量是该期间交易的总金额，除以该期间的长度。因此，平均交易量的计量单位是单位时间的股票，通常是每一个交易日。

当证券的价格改变时，交易量通常更高。有关公司财务状况、产品或计划的消息，无论是正面的还是负面的，通常会导致其股票的交易量暂时增加。交易量的变化可以使观察到的价格变动更为显著。股票的成交量更大，是市场流动性较高的指标。对于机构投资者来说，希望卖出一定数量的某股股票，流动性较低会迫使他们在较长时间内缓慢卖出股票，以避免因滑脱而造成的损失。

这个版本是一种规范化的版本 - 因为它把交易量显示为在选定期间内与平均交易量相比的百分比。

现在，使用 MetaTrader 5 您可以选择使用分时交易量或者实际交易量。百分比突破了平均交易量的时候，会用不同的颜色做标记。