代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

VSI - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1231
等级:
(11)
已发布:
VSI.mq5 (16.02 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

VSI - 波动率切换指标。 该指标用于衡量当前选定时期历史数据的波动率。 它能够评估市场状态。 指标值的范围归一化至 0 到 1。

当指标值上升到 0.5 以上时，市场波动性会增加，人们可以预期价格走势会加速并且会出现急剧的行情。 当指标值在高值之后下降到 0.5 以下时，波动率下降，这可以认为是趋势形成的标志。

该指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Overbought - 超买等级;
  • Oversold - 超卖等级。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20162

IDayIIndex IDayIIndex

IDayIIndex (日内强度指数) 振荡指标。

StochasticMomentum StochasticMomentum

随机振荡动量。

SignalMAAboveBelow 3 SignalMAAboveBelow 3

基于移动平均指标信号模块的交易信号模块。

Alexav SpeedUp M1 Alexav SpeedUp M1

同时打开两个相对的位置。 尾随停止。