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VSI - 波动率切换指标。 该指标用于衡量当前选定时期历史数据的波动率。 它能够评估市场状态。 指标值的范围归一化至 0 到 1。
当指标值上升到 0.5 以上时，市场波动性会增加，人们可以预期价格走势会加速并且会出现急剧的行情。 当指标值在高值之后下降到 0.5 以下时，波动率下降，这可以认为是趋势形成的标志。
该指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Overbought - 超买等级;
- Oversold - 超卖等级。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20162
IDayIIndex
IDayIIndex (日内强度指数) 振荡指标。StochasticMomentum
随机振荡动量。
SignalMAAboveBelow 3
基于移动平均指标信号模块的交易信号模块。Alexav SpeedUp M1
同时打开两个相对的位置。 尾随停止。