VSI - 波动率切换指标。 该指标用于衡量当前选定时期历史数据的波动率。 它能够评估市场状态。 指标值的范围归一化至 0 到 1。

当指标值上升到 0.5 以上时，市场波动性会增加，人们可以预期价格走势会加速并且会出现急剧的行情。 当指标值在高值之后下降到 0.5 以下时，波动率下降，这可以认为是趋势形成的标志。

该指标有三个输入参数: