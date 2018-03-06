VSI (Volatility Switch Indicator) - индикатор изменения волатильности. Оценивает текущую волатильность по отношению к историческим данным за выбранный период. Позволяет дать оценку состояния рынка. Диапазон индикатора нормируется от 0 до 1.

Когда значение индикатора поднимается выше уровня 0,5, волатильность на рынке увеличивается, и можно ожидать, что движение цены станет более быстрым с резкими движениями. Когда значение индикатора падает ниже уровня 0,5 после высоких значений, волатильность уменьшается, что можно считать признаком формирования тренда.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра: