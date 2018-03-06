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Индикаторы

VSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Опубликован:
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VSI (Volatility Switch Indicator) - индикатор изменения волатильности. Оценивает текущую волатильность по отношению к историческим данным за выбранный период. Позволяет дать оценку состояния рынка. Диапазон индикатора нормируется от 0 до 1.

Когда значение индикатора поднимается выше уровня 0,5, волатильность на рынке увеличивается, и можно ожидать, что движение цены станет более быстрым с резкими движениями. Когда значение индикатора падает ниже уровня 0,5 после высоких значений, волатильность уменьшается, что можно считать признаком формирования тренда.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

IDayIIndex IDayIIndex

Индикатор-осциллятор IDayIIndex (Intraday Intensity Index) - индекс внутридневной интенсивности.

StochasticMomentum StochasticMomentum

Стохастический моментум.

Trend Range Trend Range

Индикатор состояния рынка.

Fractal Adaptive MACD Fractal Adaptive MACD

Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers). Этот индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинство индикатора FRAMA — способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.