Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
IDayIIndex - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1627
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор IDayIIndex (Intraday Intensity Index) - индекс внутридневной интенсивности.
Рассчитывается по формуле:
III = Sum((2C-H-L)/(H-L))*TickVolume
Нормализованный:
Normalized III = (III /Sum(V))*100
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Normalized - рассчитывать нормализованный индекс (Yes/No);
- Period - период расчета.
StochasticMomentum
Стохастический моментум.HL_MA_Band
Цветная гистограмма по High/Low ценам.
VSI
VSI (Volatility Switch Indicator) - индикатор изменения волатильности.Trend Range
Индикатор состояния рынка.