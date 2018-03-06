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Индикаторы

IDayIIndex - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1627
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор IDayIIndex (Intraday Intensity Index) - индекс внутридневной интенсивности.

Рассчитывается по формуле:

III = Sum((2C-H-L)/(H-L))*TickVolume

Нормализованный:

Normalized III = (III /Sum(V))*100

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Normalized - рассчитывать нормализованный индекс (Yes/No);
  • Period - период расчета.

StochasticMomentum StochasticMomentum

Стохастический моментум.

HL_MA_Band HL_MA_Band

Цветная гистограмма по High/Low ценам.

VSI VSI

VSI (Volatility Switch Indicator) - индикатор изменения волатильности.

Trend Range Trend Range

Индикатор состояния рынка.