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由 John Ehlres 创建的指标之一，根据 Ehlers:
即时趋势线:
它之所以有效是因为它完全从平滑平均中去除了主导的循环，
从数学角度看，矩形窗口的傅立叶变换（由简单平均形成）是Sin（x）/x分布。目标是把第一个空分布放到主导循环中。从直观上看，我们所做的就是在全部主导循环期间内进行简单移动平均，在这样的平均中，很多高于中间点或者低于中间点的采样点的总和是0。
这个版本使用一种区带扩展了 即时趋势线指标，这样可以使判断趋势更加简单，并且可以过滤掉一些错误信号，因为即时趋势线可能只是根据斜率生成信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20105
即时趋势线
即时趋势线是由 John Ehlres.创建的系列指标之一。Stochastic DeMarker
这个版本的 DeMarker 指标利用了平滑过的随机震荡指标的“帮助”，而增强了 DeMaker 的状态，有助于更简单地确定趋势的方向。
平均交易量
久负盛名的交易量分析方法。即时趋势线 (通用版)
这个版本与最初的即时趋势线有一点重要区别：它没有使用分数 alpha 参数来计算，这个版本使用的周期数与平均是同一类，并且使用方法比最初版本更加直观。