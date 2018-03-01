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Instantaneous Trend Line Bands - индикатор для MetaTrader 5
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Один из серии индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом. По Эйлерсу:
Instantaneous trend Line:
Индикатор полностью удаляет доминантный цикл из скользящей средней.
Для сведущих в математике: преобразование Фурье прямоугольного окна (образованного простым средним) — это распределение Sin(X)/X. Цель — в том, чтобы поместить первую нулевую точку этого распределения точно в доминирующий цикл. Если же исходить из интуитивных посылок: то, что мы делаем, — это берем простое среднее за весь период доминантного цикла. В таком среднем столько же точек выше медианного значения, так и ниже него. Результирующей суммой всех этих точек выборки будет ноль.
Это расширенная версия индикатора Instantaneous Trend Line. Она содержит своего рода полосы, упрощающие обнаружение изменения тренда. Также, если для поиска сигнала используется только наклон индикатора ITL, то может быть подано некоторое количество ложных сигналов. Полосы помогают отфильтровывать их.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20105
Индикатор AD (Accumulation Distribution) с тремя методами расчета.SSS
SSS (Special Slow Stochastic) - стохастик с дополнительной сглаженной (медленной) линией на основе сигнальной линии стохастика.
Один из серии индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом.Dsl - Balance of Market Power
Индикатор Balance of Market Power, комбинированный с DSL (прерывистой сигнальной линией), может быть использован как в трендовой торговле, так и в режиме скальпинга.