Это расширенная версия индикатора Instantaneous Trend Line. Она содержит своего рода полосы, упрощающие обнаружение изменения тренда. Также, если для поиска сигнала используется только наклон индикатора ITL, то может быть подано некоторое количество ложных сигналов. Полосы помогают отфильтровывать их.

Индикатор Balance of Market Power, комбинированный с DSL (прерывистой сигнальной линией), может быть использован как в трендовой торговле, так и в режиме скальпинга.

Новый взгляд на фракталы: вместо того, чтобы отображать их привычным способом, этот индикатор демонстрирует фракталы в виде осциллятора и может показывать "ритм" изменений рынка.