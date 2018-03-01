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Instantaneous Trend Line - индикатор для MetaTrader 5
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Один из серии индикаторов, созданных Джоном Эйлерсом. По Эйлерсу:
Instantaneous trend Line:
Индикатор полностью удаляет доминантный цикл из скользящей средней.
Для сведущих в математике: преобразование Фурье прямоугольного окна (образованного простым средним) — это распределение Sin(X)/X. Цель — в том, чтобы поместить первую нулевую точку этого распределения точно в доминирующий цикл. Если же исходить из интуитивных посылок: то, что мы делаем, — это берем простое среднее за весь период доминантного цикла. В таком среднем столько же точек выше медианного значения, сколько и ниже него. Результирующей суммой всех этих точек выборки будет ноль.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20104
Это расширенная версия индикатора Instantaneous Trend Line. Она содержит своего рода полосы, упрощающие обнаружение изменения тренда. Также, если для поиска сигнала используется только наклон индикатора ITL, то может быть подано некоторое количество ложных сигналов. Полосы помогают отфильтровывать их.AD
Индикатор AD (Accumulation Distribution) с тремя методами расчета.
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