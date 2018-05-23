一种在必要情况下使 EMA 水平更加平滑和快速的方法，就是使用 T3 来替代 EMA。

T3 和 EMA 在计算方法上非常类似，并且适合用这种方法进行计算。作为 EMA 水平的扩展，它可能也是证明有用的，但是尽管如此，还是要进行一些实验，以在特定交易品种/时段组合中取得最佳的结果。