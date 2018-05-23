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一种在必要情况下使 EMA 水平更加平滑和快速的方法，就是使用 T3 来替代 EMA。
T3 和 EMA 在计算方法上非常类似，并且适合用这种方法进行计算。作为 EMA 水平的扩展，它可能也是证明有用的，但是尽管如此，还是要进行一些实验，以在特定交易品种/时段组合中取得最佳的结果。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20072
分形噪声振荡器
换一种方式观察分形：本指标把分形显示为振荡指标而不是以通常方式显示分形，并且可以在市场有变化时显示出“节奏”。均势指标
均势指标是由 Igor Livshin 提出的，它尝试通过评估买家与卖家推动价格到极值水平能力来衡量他们的强弱, Livshin 在2001年8月发行的《股票与商品》杂志上公布了这个指标。这个版本的指标计算的 BOP 就和发表的文章中描述的完全一样，
Dsl - 市场均势
市场均势(Balance of Market Power)和 DSL (Discontinued Signal Line，间断信号线)组合，在有趋势模式和剥头皮模式下都可以使用。Stochastic DeMarker
这个版本的 DeMarker 指标利用了平滑过的随机震荡指标的“帮助”，而增强了 DeMaker 的状态，有助于更简单地确定趋势的方向。