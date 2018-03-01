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Индикаторы

T3 levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(15)
Опубликован:
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Один из естественных способов сгладить индикатор EMA levels и сделать его быстрее — это использовать T3 вместо EMA.

T3 по способу расчета похож на EMA, и это делает его подходящим для расширения индикатора EMA levels.  Но рекомендуются эксперименты для нахождения подходящей комбинации определенного символа и таймфрейма.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20072

Balance of Power Balance of Power

Индикатор Balance of Power, разработанный Игорем Лившиным, стремится измерить отношение между силой покупателей и силой продавцов. Таким образом оценивается способность тех или других подтолкнуть цену к уровню экстремума. Лившин представил этот индикатор в августовском выпуске журнала Stocks and Commodities Magazine за 1991 год. Эта версия индикатора вычисляет BOP (баланс сил) в точности так же, как описано в изначально опубликованной статье.

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