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T3 levels - индикатор для MetaTrader 5
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Один из естественных способов сгладить индикатор EMA levels и сделать его быстрее — это использовать T3 вместо EMA.
T3 по способу расчета похож на EMA, и это делает его подходящим для расширения индикатора EMA levels. Но рекомендуются эксперименты для нахождения подходящей комбинации определенного символа и таймфрейма.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20072
Индикатор Balance of Power, разработанный Игорем Лившиным, стремится измерить отношение между силой покупателей и силой продавцов. Таким образом оценивается способность тех или других подтолкнуть цену к уровню экстремума. Лившин представил этот индикатор в августовском выпуске журнала Stocks and Commodities Magazine за 1991 год. Эта версия индикатора вычисляет BOP (баланс сил) в точности так же, как описано в изначально опубликованной статье.Fractals Chaos Oscillator
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