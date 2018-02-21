Одно из обычных занятий каждого трейдера — нахождение оптимального значения стоп-лосса для текущего открытого ордера.



Есть несколько хороших способов, чтобы делать это динамически, но у большинства есть одна проблема: они склонны пытаться угадать значение стоп-лосса, близкое к текущему значению цены, и часто это приводит к слишком раннему выходу из рынка (как выясняется впоследствии). Данный индикатор — попытка реализации несколько другого подхода.



Вмето того, чтобы спешно подтягивать цену к стоп-лоссу, этот индикатор корректирует стоп-лосс, только когда отмечает смену направления тренда. Таким образом, он удерживает уровень во время трендового рынка и корректирует его, только если видит вероятность смены тренда. Трейдер получает больше пространства для удерживания ордера открытым во время "пилы" на рынке. Кроме того, поскольку индикатор отслеживает тренд, то он отображает разными цветами его периоды, чтобы облегчить принятие решения.



Как обычно, я рекомендую немного поэкспериментировать с настройками этого индикатора перед тем, как использовать его в реальной торговле. Как и для любого инструмента, здесь нет универсальных настроек, поэтому, чтобы избежать проблем на некоторых торгуемых символах, необходимо понаблюдать за поведением индикатора.

