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EMA levels - индикатор для MetaTrader 5
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Одно из обычных занятий каждого трейдера — нахождение оптимального значения стоп-лосса для текущего открытого ордера.
Есть несколько хороших способов, чтобы делать это динамически, но у большинства есть одна проблема: они склонны пытаться угадать значение стоп-лосса, близкое к текущему значению цены, и часто это приводит к слишком раннему выходу из рынка (как выясняется впоследствии). Данный индикатор — попытка реализации несколько другого подхода.
Вмето того, чтобы спешно подтягивать цену к стоп-лоссу, этот индикатор корректирует стоп-лосс, только когда отмечает смену направления тренда. Таким образом, он удерживает уровень во время трендового рынка и корректирует его, только если видит вероятность смены тренда. Трейдер получает больше пространства для удерживания ордера открытым во время "пилы" на рынке. Кроме того, поскольку индикатор отслеживает тренд, то он отображает разными цветами его периоды, чтобы облегчить принятие решения.
Как обычно, я рекомендую немного поэкспериментировать с настройками этого индикатора перед тем, как использовать его в реальной торговле. Как и для любого инструмента, здесь нет универсальных настроек, поэтому, чтобы избежать проблем на некоторых торгуемых символах, необходимо понаблюдать за поведением индикатора.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20037
Обычно для расчета стохастика используется SMA. В этой, расширенной версии, вы можете использовать любую из 4 обычных скользящих средних (SMA по умолчанию, но доступны и EMA, SMMA или LWMA). Некоторые из них "быстрее", чем версия по умолчанию (например, EMA и LWMA), а SMMA немного "медленнее", но таким образом вы сможете точнее настраивать соотношение "скорости" и сигналов.DSL - stochastic
DS-версия Стохастика не использует МА классическим путем для получения сигнала. Вместо этого сигнальные линии вычисляются в зависимости от значений стохастика. Таким образом, у нас есть две полезных сущности: сигнальная линия и уровни, которые можно использовать для оценки перекупленности и перепроданности.
Комбинация двух индикаторов Билла Уильямса: Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator.Patterns_EA
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