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每个交易者在交易时间经常做的一个“游戏”就是为当前活动的订单找到最佳止损值，
有些好方法可以动态做这些，但是很多都有一个问题: 它们都倾向于止损值距离当前价格很近，而这样很频繁地出现过快退出市场。这是对另一种少许不同方法的尝试。
不遵循根据价格紧急止损，这个指标会在接到趋势向相反方向改变的通知时调整止损。通过这种方式，在趋势正确时水平不会有变化，如果“看到”有可能有趋势的变化，水平会有所变化并且会提供更大“空间”以保证能在趋势波动的时候生存下来。另外，因为它会评估趋势，这个指标会在有趋势变化的区间显示不同的颜色，这样可以更容易决定去做什么。
和通常情况一样: 建议在真实交易之前做一些实验 (对于任何指标，对于所有的交易品种没有一种通用的设置，所以进行一些简单观察，将会有助于在一些交易品种中避免一些问题)。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20037
通常用于随机振荡计算的平均方法是简单移动平均(SMA)，这个 (扩展的) 版本使您可以使用任一基本类型的平均 (默认是 SMA, 但是您也可以使用 EMA, SMMA 或者 LWMA) - 有些比默认版本"更快" (就像 EMA 和 LWMA 版本)，而SMMA 略微 "更慢"一点, 但是这种方法您可以很好地调节“速度”和信号的比例。DSL - stochastic
随机振荡指标的 DSL (断续信号线，Discontinued Signal Line) 版本，对信号没有使用经典的移动平均，而是根据随机振荡指标值计算信号线。所以，我们就有了两样东西 : 一条信号线以及一类可以用于估算超买和超卖区域的水平线。
混沌区域(Chaos zone)指标是两个比尔.威廉姆指标的结合: 加速振荡指标（Accelerator Oscillator）和动量振荡指标（Awesome Oscillator）。UmnickTrader
自适应 UmnickTrade 智能交易系统的 MQL5 实现。