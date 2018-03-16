每个交易者在交易时间经常做的一个“游戏”就是为当前活动的订单找到最佳止损值，

有些好方法可以动态做这些，但是很多都有一个问题: 它们都倾向于止损值距离当前价格很近，而这样很频繁地出现过快退出市场。这是对另一种少许不同方法的尝试。

不遵循根据价格紧急止损，这个指标会在接到趋势向相反方向改变的通知时调整止损。通过这种方式，在趋势正确时水平不会有变化，如果“看到”有可能有趋势的变化，水平会有所变化并且会提供更大“空间”以保证能在趋势波动的时候生存下来。另外，因为它会评估趋势，这个指标会在有趋势变化的区间显示不同的颜色，这样可以更容易决定去做什么。

和通常情况一样: 建议在真实交易之前做一些实验 (对于任何指标，对于所有的交易品种没有一种通用的设置，所以进行一些简单观察，将会有助于在一些交易品种中避免一些问题)。