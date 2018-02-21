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DSL - extended stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Стохастический осциллятор - индикатор импульса, который сравнивает
цену закрытия актива с диапазоном его цены за определенный период
времени. Чувствительность осциллятора к рыночным движениям можно
регулировать настройкой этого периода времени или посредством взятия
скользящей средней от результата.
Основная теория, лежащая в основе этого индикатора, состоит в том, что во время восходящего тренда на рынке цены будут закрываться ближе к максимуму, а во время нисходящего тренда — ближе к минимуму. Торговые сигналы создаются, когда %K пересекается с трехпериодной скользящей средней, которая называется %D.
Обычно для расчета стохастика используется SMA. В этой, расширенной версии, вы можете использовать любую из 4 обычных скользящих средних (SMA по умолчанию, но доступны и EMA, SMMA или LWMA). Некоторые из них "быстрее", чем версия по умолчанию (например, EMA и LWMA), а SMMA немного "медленнее", но таким образом вы сможете точнее настраивать соотношение "скорости" и сигналов.
В DSL-версии стохастика не используется скользящая средняя для классического получения сигналов. Вместо этого сигнальные линии вычисляются в зависимости от значений стохастика. Таким образом, у нас есть две полезных сущности: сигнальная линия и уровни, которые можно использовать для оценки перекупленности и перепроданности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20036
DS-версия Стохастика не использует МА классическим путем для получения сигнала. Вместо этого сигнальные линии вычисляются в зависимости от значений стохастика. Таким образом, у нас есть две полезных сущности: сигнальная линия и уровни, которые можно использовать для оценки перекупленности и перепроданности.DSL - WPR
В DSL-версии индикатора Williams' Percent Range не используются фиксированные уровни перепроданности и перекупленности. В ней используется своего рода динамический расчет этих уровней (прерывистые сигнальные линии). Это делает индикатор более чувствительным к изменениям на рынке и к периодам высокой волатильности.
Вмето того, чтобы спешно подтягивать цену к стоп-лоссу, этот индикатор корректирует стоп-лосс, только когда отмечает смену направления тренда. Таким образом, он удерживает уровень во время трендового рынка и корректирует его, только если видит вероятность смены тренда. Трейдер получает больше пространства для удерживания ордера открытым во время "пилы" на рынке. Кроме того, поскольку индикатор отслеживает тренд, то он отображает разными цветами его периоды, чтобы облегчить принятие решения.Chaos zone
Комбинация двух индикаторов Билла Уильямса: Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator.