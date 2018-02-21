Стохастический осциллятор - индикатор импульса, который сравнивает цену закрытия актива с диапазоном его цены за определенный период времени. Чувствительность осциллятора к рыночным движениям можно регулировать настройкой этого периода времени или посредством взятия скользящей средней от результата.



Основная теория, лежащая в основе этого индикатора, состоит в том, что во время восходящего тренда на рынке цены будут закрываться ближе к максимуму, а во время нисходящего тренда — ближе к минимуму. Торговые сигналы создаются, когда %K пересекается с трехпериодной скользящей средней, которая называется %D.

Обычно для расчета стохастика используется SMA. В этой, расширенной версии, вы можете использовать любую из 4 обычных скользящих средних (SMA по умолчанию, но доступны и EMA, SMMA или LWMA). Некоторые из них "быстрее", чем версия по умолчанию (например, EMA и LWMA), а SMMA немного "медленнее", но таким образом вы сможете точнее настраивать соотношение "скорости" и сигналов.



В DSL-версии стохастика не используется скользящая средняя для классического получения сигналов. Вместо этого сигнальные линии вычисляются в зависимости от значений стохастика. Таким образом, у нас есть две полезных сущности: сигнальная линия и уровни, которые можно использовать для оценки перекупленности и перепроданности.