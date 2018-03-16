随机振荡指标是一种动量指标，它比较交易品种的当前价格和它之前一定时间段的价格。振荡指标的敏感度可以通过调整时间周期数或者使用移动平均作为结果来减小。

作为这一指标基础的一般理论是，在市场向上的趋势下，价格将接近高位，并且在市场趋向下降的情况下，价格接近低。当 %K 与三周期移动平均交叉（也被称为%D）的时候，就产生交易信号。

通常用于随机振荡计算的平均方法是简单移动平均(SMA)，这个 (扩展的) 版本使您可以使用任一基本类型的平均 (默认是 SMA, 但是您也可以使用 EMA, SMMA 或者 LWMA) - 有些比默认版本"更快" (就像 EMA 和 LWMA 版本)，而SMMA 略微 "更慢"一点, 但是这种方法您可以很好地调节“速度”和信号的比例。

DSL (间断信号线) 版本的随机振荡在信号方面没有使用经典的移动平均，而是根据随机振荡的数值来计算信号线的，所以，我们就有了两件东西: 一条信号线和可以用于估计超买和超卖的一系列水平线。