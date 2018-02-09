Реализация нескольких видов трейлинга. Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Ограничение максимального суммарного лота и количества позиций. Расчёт объёма позиции нескольких видов.

Торговая система на трех индикаторах: двух iMA (Moving Average) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).