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BB-Decimal - индикатор для MetaTrader 5
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Обычный Bollinger Bands с возможностью изменения цвета и стилей каждой линии.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период
- Deviation - отклонение
- Applied price - цена расчёта
NTK 07
Реализация нескольких видов трейлинга. Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Ограничение максимального суммарного лота и количества позиций. Расчёт объёма позиции нескольких видов.EMA Cross Contest Hedged
Торговая система на трех индикаторах: двух iMA (Moving Average) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).
D_Oscillator
RSI+CCI в одном окне.GeoMean_MA
Geometric Mean Moving Average - простая скользящая средняя, рассчитываемая по методу среднего геометрического.