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Индикаторы

BB-Decimal - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1954
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Обычный Bollinger Bands с возможностью изменения цвета и стилей каждой линии.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период
  • Deviation - отклонение
  • Applied price - цена расчёта


NTK 07 NTK 07

Реализация нескольких видов трейлинга. Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Ограничение максимального суммарного лота и количества позиций. Расчёт объёма позиции нескольких видов.

EMA Cross Contest Hedged EMA Cross Contest Hedged

Торговая система на трех индикаторах: двух iMA (Moving Average) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

D_Oscillator D_Oscillator

RSI+CCI в одном окне.

GeoMean_MA GeoMean_MA

Geometric Mean Moving Average - простая скользящая средняя, рассчитываемая по методу среднего геометрического.