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DevStops - индикатор для MetaTrader 5
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Дополнительно включена раскраска каждого уровня DevStop, в соответствии с наклоном (трендом) линии. Когда все движется в одном направлении — это может быть подтверждением изменения тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19927
Индикатор позволяет рассчитывать точки установки стоп-уровней в соответствии с системой, описанной Синтией Кейс.TrailingTakeProfit
Данный неторгующий советник предназначен для простого трейлинга приказов тейк профит открытых позиций.
Торговая система на трех индикаторах: двух iMA (Moving Average) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).NTK 07
Реализация нескольких видов трейлинга. Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Ограничение максимального суммарного лота и количества позиций. Расчёт объёма позиции нескольких видов.