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Индикаторы

DevStops - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1934
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Некоторые ошибочно называют эту версию Kase DevStops. Это неверно: индикатор Kase DevStops рассчитывается немного по-другому. Данный индикатор тоже имеет ряд преимуществ и может быть использован в обычном режиме поддержки/сопротивления.

Дополнительно включена раскраска каждого уровня DevStop, в соответствии с наклоном (трендом) линии. Когда все движется в одном направлении — это может быть подтверждением изменения тренда.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19927

Kase DevStops Kase DevStops

Индикатор позволяет рассчитывать точки установки стоп-уровней в соответствии с системой, описанной Синтией Кейс.

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