偏差停止(Deviation Stops，DevStops) 指标的变体。
有些人错误地把这个版本称为 Kase DevStops (它并不是 - Kase DevStops 指标的计算方法非常不同), 但是这个版本也有它的优点，可以用于一般的支撑/阻力模式。
另外，每个 DevStop 值都根据线的斜率(趋势)有颜色 - 当相同方向上都一致时，可以认为是确认了趋势的改变。
Kase DevStops. 所有这些都归结为，在建立止损系统时，我们需要考虑偏差和偏差。我们可以采取三个步骤，以便更好地定义和尽量减少设置止损点的不确定度: 1. 考虑方差或极差的标准差. 2. 对倾斜的考虑，或者更简单地说，在趋势相反的方向上，幅度可以达到的程度. 3. 重构我们数据以更加一致 (这个步骤在81章中试验过，最大可能地最小化不确定程度).平滑的变化率
平滑的变化率 (Smoothed Rate of Change，Smoothed-RoC) 是由Fred G Schutzman 所开发的变化率 (Rate of Change，RoC) 指标的优化。它和 RoC 的不同之处是，它基于指数移动平均 (EMAs) ，而不是收盘价。和 RoC 类似, 平滑的RoC 是一种前瞻动量指标，可以用于根据趋势的加速或者减速来确定趋势的强弱。平滑 RoC 是通过比较当前 EMA 和指定周期数之前的 EMA 来做到这一点的。使用 EMA 而不是收盘价，可以消除 RoC中不正常的动荡。
商品通道指数 (CCI) 是一种多功能的指标，可以用于识别新的趋势或者提醒极端条件。Donald Lambert 最初开发 CCI 是用于识别商品的循环反转的, 但是这个指标可以成功应用到指数, ETF, 股票和其他证券中。平滑的 Kijun-Sen
Kijun-Sen 是 Ichimoku Kinko Hyo 指标, 也称为 Ichimoku cloud 的一个主要的指标线和组成部分，它通常用于中期动量的计算。