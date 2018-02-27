偏差停止(Deviation Stops，DevStops) 指标的变体。

有些人错误地把这个版本称为 Kase DevStops (它并不是 - Kase DevStops 指标的计算方法非常不同), 但是这个版本也有它的优点，可以用于一般的支撑/阻力模式。

另外，每个 DevStop 值都根据线的斜率(趋势)有颜色 - 当相同方向上都一致时，可以认为是确认了趋势的改变。