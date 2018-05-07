シンプルエキスパートアドバイザーEAは、EAパラメータで指定された時間に指定された種類のポジションを開きます。ポジションは、適切なパラメータで指定された時刻に決済されます。

目的は、適切なタイプのポジション（ロング/ショート）を選択し、ポジションの開閉時刻を時間と分で設定することです。ストップロスやテイクプロフィットも設定できます。無効なストップロスやテイクプロフィットが指定されている場合、値は銘柄に許容されている最小値StopLevelに調整されます。

不正なロット値が指定された場合にはロットが調整されます。ロットが大きすぎる場合、EAはポジションを開くためにロットを調整します。最低限ロットを開ける資金もない場合、シグナルはスキップされます。

EAには特有の特徴があります。売りストップ注文が使用されて発動する場合、この時間のシグナルで最初のポジションが開かれた同じバーであれば、新しいポジションを開くことができます。言い換えれば、現在のバーでポジションが開かれ、ストップ注文によって決済される場合、新しいバーがまだ開始されていない場合は新しいポジションが開き、現在の時間枠で新しいバーが開くまで続きます。

エキスパートアドバイザーは、トレーニングおよびストラテジーテストの目的で設計されていることにご注意ください。

EAには入力パラメータが10個あります。

Experts magic number - EAのポジションのための一意のID

Hour of position open - ポジション開始時刻の時間

Minute of position open - ポジション開始時刻の分

Hour of position close - ポジション決済時刻の時

Minute of position close - ポジション開始時刻の分

Position type - 売買ポジションの開始

Lots - 開くポジションの数量

Stop loss in points - ポイント単位でのストップロス

Take profit in points - ポイント単位でのテイクプロフィット

Slippage of price - 許容されているスリッページ

Multiplier spread for stops - ストップ注文の正しい距離を計算するためのスプレッド乗数。

損切り注文と利食い注文（指数注文と同様）では、その注文を行うための最小許容距離はStopLevelがあります。 ストップロスとテイクプロフィット（および指数注文）は、この距離よりも価格の近くに出すことはできません。StopLevelがゼロの場合は、それが存在しないのではなく、単に<i3>StopLevel</i3>がフローティングであることを意味します。この場合、最小距離は通常スプレッド*に等しいですが、時にはダブルスプレッドでさえ十分ではありません。したがって、このパラメータでは、ストップオーダーを配置するための最小距離の計算に使用されるスプレッドのカスタム乗数を指定できます。

2017.01.02から2018.01.19までの間隔のデータを使用して、EURUSD H1全てのモードで2つのモード（買いポジションの開始と売りポジションの開始）で2つのテストが行われました。EAはロングポジションモードで良好な結果を示しました。このモードは、ポジションの開閉時間に関してさらに最適化されました。

デフォルトのパラメータを使い、開始時間が15、終了時間が8に設定されたEAテストの結果は次のとおりです。