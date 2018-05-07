私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
TimeEA - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1010
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
シンプルエキスパートアドバイザーEAは、EAパラメータで指定された時間に指定された種類のポジションを開きます。ポジションは、適切なパラメータで指定された時刻に決済されます。
目的は、適切なタイプのポジション（ロング/ショート）を選択し、ポジションの開閉時刻を時間と分で設定することです。ストップロスやテイクプロフィットも設定できます。無効なストップロスやテイクプロフィットが指定されている場合、値は銘柄に許容されている最小値StopLevelに調整されます。
不正なロット値が指定された場合にはロットが調整されます。ロットが大きすぎる場合、EAはポジションを開くためにロットを調整します。最低限ロットを開ける資金もない場合、シグナルはスキップされます。
EAには特有の特徴があります。売りストップ注文が使用されて発動する場合、この時間のシグナルで最初のポジションが開かれた同じバーであれば、新しいポジションを開くことができます。言い換えれば、現在のバーでポジションが開かれ、ストップ注文によって決済される場合、新しいバーがまだ開始されていない場合は新しいポジションが開き、現在の時間枠で新しいバーが開くまで続きます。
EAには入力パラメータが10個あります。
- Experts magic number - EAのポジションのための一意のID
- Hour of position open - ポジション開始時刻の時間
- Minute of position open - ポジション開始時刻の分
- Hour of position close - ポジション決済時刻の時
- Minute of position close - ポジション開始時刻の分
- Position type - 売買ポジションの開始
- Lots - 開くポジションの数量
- Stop loss in points - ポイント単位でのストップロス
- Take profit in points - ポイント単位でのテイクプロフィット
- Slippage of price - 許容されているスリッページ
- Multiplier spread for stops - ストップ注文の正しい距離を計算するためのスプレッド乗数。
2017.01.02から2018.01.19までの間隔のデータを使用して、EURUSD H1全てのモードで2つのモード（買いポジションの開始と売りポジションの開始）で2つのテストが行われました。EAはロングポジションモードで良好な結果を示しました。このモードは、ポジションの開閉時間に関してさらに最適化されました。
デフォルトのパラメータを使い、開始時間が15、終了時間が8に設定されたEAテストの結果は次のとおりです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19916
複数のトレール注文タイプを実装したものです。買いストップと売りストップ注文最大総ロット数と総ポジション数の制限複数タイプのポジションボリューム計算法Percentage_Crossover_Channel_EA
Percentage_Crossover_Channel指標に基づいたチャネルで取引するエキスパートアドバイザーです。
数量変化率（Volume Rate of Change、VROC）指標は、過去の「n」セッションにわたる数量の変化率を測定します。言い換えると、VROCは、「n」期間前またはセッション前の数量と比較することによって現在の数量を測定します。パーセンテージ価格オシレータ
パーセンテージ価格オシレータ（Percentage Price Oscillator、PPO）は、2つの移動平均間の関係を示す技術的なモーメンタム指標です。PPOを計算するには、9日間のEMAから26日間の指数移動平均（EMA）を減算し、この差を26日間のEMAで除算します。最終的な結果は、短期平均と長期平均の相対的な位置をトレーダに伝えるパーセンテージです。