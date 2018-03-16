请观看如何免费下载自动交易
一个简单的 EA 交易，会在 EA 参数中指定的时间开启指定类型的仓位。仓位在相应参数指定的时间关闭。
目的是选择仓位的适当类型 (买入或者卖出) 以及设置仓位的开启和关闭时间的小时和分钟数。您还可以设置止损和获利点数。如果指定了无效的止损和获利值，EA会把这些值调整到该交易品种允许的最小StopLevel 。
EA交易还能在指定了错误手数值的时候也做出调整，如果手数太大了，EA会调整它以能够开启一个仓位，如果没有资金来开启最小的手数，信号就将被跳过。
EA 有一个特定功能: 如果使用了止损卖出订单，并且它们被触发，新的仓位可以在相同的柱上开启，也就是第一个仓位开启的时间信号，换句话说: 如果一个仓位在当前柱上开启并且由止损关闭，如果新的柱还没有开启，就会建立新的仓位，直到在当前时段上有新柱出现。
请注意，这个EA是设计用于培训和测试策略的。
EA 有11个输入参数:
- Experts magic number - 用于 EA 仓位的唯一标识符;
- Hour of position open - 开启仓位的小时数;
- Minute of position open - 开启仓位的分钟数;
- Hour of position close - 关闭仓位的小时数;
- Minute of position close - 关闭仓位的分钟数;
- Position type - 开启买入或者卖出仓位;
- Lots - 建立仓位的交易量;
- Stop loss in points - 止损点数;
- Take profit in points - 获利点数;
- Slippage of price - 允许的滑点;
- Multiplier spread for stops - 用于计算止损卦但正确距离的点差倍数.
对于止损和获利订单 (以及挂单), 有一个最小允许设置订单的距离 - StopLevel. 也就是说，止损和获利 (以及挂单) 设置的与价格之间的距离不能小于这个值。如果 StopLevel 为0，这并不表示没有这个值，它只是说明 StopLevel 是浮动的，在这种情况下，最小距离通常等于点差*, 但是有的时候就算是双倍点差也不够，所以，这个参数可以设置一个自定义的点差的倍数，用来计算设置止损单的最小距离。
以每一分时模式在 EURUSD H1 上进行了两次测试, 使用数据的时间段是从 2017.01.02 到 2018.01.19, 有两种方式: 开启买入仓位和开启卖出仓位. EA 在买入仓位模式下显示出好的结果. 这种模式在仓位的开启小时数和关闭小时都可以进一步优化。
EA 测试的开启小时设为 15 而关闭小时设为 8, 使用默认参数的测试结果如下:
