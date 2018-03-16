请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中可以修改指标时段的 SVS_Trend 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
本指标需要编译好的 SVS_Trend.ex5 指标文件，把它加到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录中。
图1. Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF. 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19659
InOutBar
这个指标在输入参数中选择的更高时段烛形高于或者低于前面的烛形时，会使用彩色箭头标记烛形。GalacticExplosion
当价格长期高于 iMA (移动平均, MA) 的时候生成买入或者卖出信号。随着开启仓位数量的增加，交易之间的距离（在入场信号被跳过时）也会增加。本EA交易在指定的时间段进行交易，
XIBS_Histogram
以彩色柱形图形式实现的柱内强弱指数指标( Internal Bar Strength)。ColorDerivative_HTF
在输入参数中可以修改指标时段的 ColorDerivative 指标。