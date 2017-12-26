Для сигнала "BUY" или "SELL" используется расположение цены над iMA (Miving Average, MA) с очень большим периодом. С увеличением количества открытых позиций увеличивается (ступенями) пропуск сигналов на открытие. Торговля в заданном временном коридоре.

Индикатор делает пометки цветными стрелками на свечах в ситуациях, когда свечи с более крупного, отмеченного во входных параметрах таймфрейма, оказываются выше или ниже предыдущих.