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Индикаторы

SVS_Trend_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1817
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
SVS_Trend.mq5 (18.22 KB) просмотр
SVS_Trend_HTF.mq5 (23.97 KB) просмотр
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Индикатор SVS_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators скомпилированного индикатора SVS_Trend.ex5.

Рис.1. Индикатор Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF.

Рис.1. Индикатор Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF.

AroonOscillator_Histogram AroonOscillator_Histogram

Индикатор AroonOscillator, выполненный в виде цветной гистограммы.

ExpertZZLWA ExpertZZLWA

Советник, позволяющий убедиться в потенциальной прибыльности индикатора ZigZagLW Addition.

GalacticExplosion GalacticExplosion

Для сигнала "BUY" или "SELL" используется расположение цены над iMA (Miving Average, MA) с очень большим периодом. С увеличением количества открытых позиций увеличивается (ступенями) пропуск сигналов на открытие. Торговля в заданном временном коридоре.

InOutBar InOutBar

Индикатор делает пометки цветными стрелками на свечах в ситуациях, когда свечи с более крупного, отмеченного во входных параметрах таймфрейма, оказываются выше или ниже предыдущих.