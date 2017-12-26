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SVS_Trend_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор SVS_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators скомпилированного индикатора SVS_Trend.ex5.
Рис.1. Индикатор Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF.
Индикатор AroonOscillator, выполненный в виде цветной гистограммы.ExpertZZLWA
Советник, позволяющий убедиться в потенциальной прибыльности индикатора ZigZagLW Addition.
Для сигнала "BUY" или "SELL" используется расположение цены над iMA (Miving Average, MA) с очень большим периодом. С увеличением количества открытых позиций увеличивается (ступенями) пропуск сигналов на открытие. Торговля в заданном временном коридоре.InOutBar
Индикатор делает пометки цветными стрелками на свечах в ситуациях, когда свечи с более крупного, отмеченного во входных параметрах таймфрейма, оказываются выше или ниже предыдущих.