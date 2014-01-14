Descripcion:

La señal se forma cuando la barra se está cerrando. La flecha de color del indicador Stalin sirve como señal de entrada en mercado.

Colocar el fichero compilado Stalin.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

La creación de un robot de rading basado en este módulo de señales de trading no tiene nada especial. Se ha descrito detalladamente en el artículo "Asistente MQL5 para Dummies".

La idea de crear un módulo de señales de trading se ha descrito en el artículo "Sistemas de Trading Simples Usando Indicadores de Semáforo".

Los parámetros de entrada por defecto del EA que se han utilizado durante las pruebas, se muestra a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.

Fig.1. Ejemplos de operaciones en la tabla

Test results for 2011 at USDCHF H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de las pruebas

Nota: